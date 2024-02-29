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        Nevşehir'de kurulacak jeotermal kaynaklı OSB 1500 kişiye istihdam sağlayacak

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, yer tahsisi yapılan ve ön talep başvurularının alınmaya başladığı jeotermal kaynaklı Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (Kozaklı TDİOSB) 1500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 11:23 Güncelleme: 29.02.2024 - 11:23
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        Nevşehir'de kurulacak jeotermal kaynaklı OSB 1500 kişiye istihdam sağlayacak
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        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, yer tahsisi yapılan ve ön talep başvurularının alınmaya başladığı jeotermal kaynaklı Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (Kozaklı TDİOSB) 1500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

        Nevşehir'in şifalı kaplıcaları ve sağlık turizmi ile öne çıkan ilçesi Kozaklı, tarımsal üretimde de söz sahibi olmaya hazırlanıyor.

        İl Özel İdaresi, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası ve Nevşehir Ziraat Odası'nın kurucu ortak olarak yer aldığı, geçen yıl mayıs ayında tüzel kişilik kazandırılan Kozaklı TDİOSB, Karahasanlı köyü yakınlarındaki 1 milyon 352 bin metrekare alana kurulacak.

        En küçüğü 10 bin metrekare 46 sera parseli ile 3 bin metrekareden başlayan 16 sanayi parselini barındıracak alanda, yollar, sera ısıtma hattı, atık su, kullanım suyu, yağmur suyu drenaj hattı, elektrik, haberleşme ve iletişim bağlantıları yatırımcıların hizmetine sunulacak.

        - 1500 kişiye istihdam sağlaması bekleniyor

        Jeotermal su ile ısıtılacak ve yaklaşık 40 bin ton yaş sebze üretimi yapılması planlanan alanda, çoğunluğu kadın 1500 kişiye istihdam sunulması hedefleniyor.

        Projeyle bölgedeki jeotermal kaynakların tarımsal üretime entegre edilerek daha etkin ve verimli değerlendirilmesi, tarımsal ihracat değerinin artırılması, modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle yörenin sosyoekonomik yapısının geliştirilmesi de amaçlanıyor.

        Tahsis edilen alanda gerçekleştirilen sondaj çalışmasında, sıcaklığı 90 dereceye yakın termal su kaynağı da ortaya çıkarıldı.

        - "İlçemiz, şehrimiz ve ülkemiz kazanacak"

        Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının yaklaşık iki yıldır yürüttüğü çalışmada sona yaklaşıldığını, yatırımın bölgenin geleceği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

        Kabukçuoğlu, sağlık turizminin yanı sıra uzun yıllardır ilçedeki konutların ısıtılmasında da kullanılan termal suyun büyük tarımsal alanlara hizmet sunacak olmasının heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

        OSB'nin faaliyete başlamasıyla ilçenin tarım ürünleri ihracatında da adını duyuracağını belirten Kabukçuoğlu, şöyle konuştu:

        "Burası, dünyanın domates ihracat üssü olacak. İstihdam anlamında da çok büyük bir katma değer sağlanacak. Pandemiden sonra tarımın dünyamız için ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşıldı. Domates üretiminde dekar başına yüksek verim kapasitesine sahip bir bölgede yaşıyoruz. İnşallah bu seramız faaliyete geçtikten sonra öncelikle ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz kazanacak. Bugün ilçe merkezimizde faaliyet gösteren seralardan dünyanın dört bir tarafına, tarımda dünyaya yön veren Hollanda'ya domates ihracatı yapılıyor, bununla gurur duyuyoruz. Günden güne daha iyi duruma gelecek, sistem kurulup üretime başladıkça da herkes kazanmış olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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