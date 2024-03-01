Kapadokya Alan Başkanı İnceciköz, gazetecilerle bir araya geldi

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, Nevşehir'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İnceciköz, Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki programda, doğal, tarihi ve kültürel değerlere sahip Kapadokya'nın korunması ve turizm kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışma yürüttüklerini belirtti.

Kapadokya'daki insanlık mirasının gelecek nesillere korunarak ulaştırılması için çaba harcadıklarını ifade eden İnceciköz, "Kapadokya bölgesinde etkin hizmetler yürüten bir kuruluş olan Kapadokya Alan Başkanlığı sadece kaçak yapıları yıkan değil, bölgedeki turizmin sağlıklı alt ve üst yapı ağı ile doğallığından asla taviz verilmeden sürdürülmesini amaçlamaktadır. Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgesel turizmin gelişmesine ve büyümesine ciddi katkılar sunan bir kuruluştur. Tüm ekip arkadaşlarımızla sorumluluk alanlarımızda önemli projeler oluşturuyoruz." dedi.

Bölgenin çeşitli noktalarında bulunan ve hasar oluştuğu tespit edilen peribacalarında restorasyon çalışmalarına başladıklarını dile getiren İnceciköz, kaçak yapılarla mücadelenin de sürdürüldüğünü aktardı.