Boğanın saldırısına uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

NEVŞEHİR’de ahırda besledikleri boğanın saldırısına uğrayan Kazım Cengiz (67) öldü, oğlu Recep Cengiz (44) yaralandı.Olay, dün merkeze bağlı Basansarnıç köyünde meydana geldi. Besicilik yapan Recep Cengiz, ahırda hayvanlara yek verirken boğanın saldırısına uğradı. Boğa, oğluna yardım isteyen Kazım Cengiz'e de saldırdı. Boğayı uzaklaştıran diğer aile bireylerinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kazım Cengiz'in öldüğünü belirledi. Recep Cengiz ise Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cengiz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kazım Cengiz’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

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