Nevşehir'de boğanın saldırdığı kişi öldü, oğlu yaralandı
Nevşehir'de ahırda boğanın saldırısına uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı.
Nevşehir'de ahırda boğanın saldırısına uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı.
Basansarnıç köyünde büyükbaş hayvan besiciliği yapan Recep C. (42), hayvanlara yem vermek için ahıra girdi.
Bu sırada bir boğanın saldırısına uğrayan Recep C'ye yardım etmek için ahıra gelen babası Kazım C. de (71) hayvanın boynuz darbesiyle yere düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kazım C'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan Recep C, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.