Nevşehir'de zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bir süre trafiğe kapanan yol, jandarmanın kontrolünde tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nevşehir-Kayseri kara yolu Bozca Kavşağı yakınlarında aynı istikamette seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz belirlenemeyen 38 AHP 574, 38 AGA 564 ve 46 KK 933 plakalı otomobiller çarpıştı.

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