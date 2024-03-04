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        Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı

        NEVŞEHİR- Avanos yolunda aynı istikamette seyir halinde olan üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 00:36 Güncelleme: 04.03.2024 - 00:40
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        Nevşehir'de zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
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        NEVŞEHİR- Avanos yolunda aynı istikamette seyir halinde olan üç aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 23.00 sıralarında Nevşehir’in Avanos ilçesi Bozca Köyü yakınlarında meydana geldi. Nevşehir’den Kayseri’ye seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 46 KK 933 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Arkasından gelen 38 AHP 574 ve 38 AGA 564 otomobillerin sürücüleri, takla atan otomobilden yola saçılan parçalara çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araçlar şarampole devrildi. Zincirleme kazada, araçlarda bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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