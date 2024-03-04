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        3 aracın karıştığı kazada ölen evli çift, gezmeden dönüyormuş

        NEVŞEHİR'de3 aracın karıştığı kazada Metin Ergüneş, eşi Servet Ergüneş ve Ömer Sökmen, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 04.03.2024 - 13:30
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        3 aracın karıştığı kazada ölen evli çift, gezmeden dönüyormuş
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        NEVŞEHİR'de3 aracın karıştığı kazada Metin Ergüneş, eşi Servet Ergüneş ve Ömer Sökmen, hayatını kaybetti. Ergüneş çiftinin gezmek için Konya'ya gittikleri, Kayseri'ye dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Avanos ilçesi Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Nevşehir'den Kayseri'ye seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 46 KK 933 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada araçtan kopan parçalara çarpmamak isteyen Metin Ergüneş ile Ömer Sökmen'in kullandığı 38 AHP 574 ile 38 AGA 564 plakalı otomobiller, şarampole devrildi. Kazada Metin Ergüneş, Ömer Sökmen ve Servet Ergüneş hayatını kaybetti; H.Ö.,S.E., B.E., M.N.Ö., N.Ö. ve P.Ö. yaralandı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, cenazeler Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Metin Ergüneş ile Servet Ergüneş'in evli olduğu, gezmek için Konya'ya gittikleri, Kayseri'ye dönüş yolunda kaza yaptıkları ortaya çıktı. Çiftin cenazesi, işlemleri sonrası Kayseri'ye götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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