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        Nevşehir Belediyesine yer altı görüntüleme cihazı hediye edildi

        Nevşehir Belediyesine bir firma tarafından yerli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazı hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:36 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:39
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        Nevşehir Belediyesine yer altı görüntüleme cihazı hediye edildi
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        Nevşehir Belediyesine bir firma tarafından yerli imkanlarla üretilen yer altı görüntüleme cihazı hediye edildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Savran'ı ziyaret eden firma yetkilisi Remzi Başbuğ, yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Nevşehirli iş insanlarının başarılarından dolayı gururlandıklarını belirten Savran, Türkiye'de ürettikleri yer altı görüntüleme cihazını 70 ülkeye ihraç eden Başbuğ'a başarı diledi.

        Savran'a üretimini yaptıkları cihaz hakkında bilgi veren Başbuğ, "Cihazımız, dijital göz sayesinde çok geniş alanları kısa bir sürede tarama kabiliyetine sahip. Diğer büyük bir özelliği ise sensörü sayesinde zemin yüzeyini tanımlar ve kusursuz bir görüntü elde etmeyi sağlar. Hedefi olduğu noktayı kayıt altına alınmasını sağlamakla birlikte sonraki çalışmalarda noktanın unutulma riskini ortadan kaldırır. Cihazımız hassas algılama, yüksek çözünürlük metal ve boşlukların yerinin tespitinde emsali olmayan bir üründür." ifadelerini kullandı.

        Başbuğ, ziyarette cihazdan Nevşehir Belediyesine de hediye etti.

        Cihazın, yer altındaki su kaçaklarının tespitlerinde, göçük ve ormanlık alanlardaki kayıp aramalarında kullanılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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