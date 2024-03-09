Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        AK Parti'li Elitaş: Bize aday adaylığı için müracaat edenler, başka kapılarda geziyor

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 00:16 Güncelleme: 09.03.2024 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'li Elitaş: Bize aday adaylığı için müracaat edenler, başka kapılarda geziyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar. Sanki görücüye çıkmış gibi. Birileri de bunları kapıyorlar. Sonra onlar, 14- 28 Mayıs'ta da olduğu gibi 'biz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyız' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için bu davaya engel çıkaranların yanında durmamalısın" dedi.

        AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi. Sosyal tesiste AK Parti’nin belediye başkan adayları ve partinin il ve ilçe yöneticileri ile bir araya gelen Elitaş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti’yi kurduğu günden beri tüm seçimlerde başarı elde ettiğini söyleyerek, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden de başarıyla çıkacağını belirtti. AK Parti’nin seçim bittiği gün bir sonraki seçime hazırlanan siyasi parti olduğunu aktaran Elitaş, "Biz, gönüllere girmesini, onlarla bir olmayı bilen bir siyasi partiyiz. Sandığa gitmeyi, sandıktaki sonuçları da sonuna kadar demokratik haklarını da koruyan bir siyasi partiyiz. O yüzden 23 gün içinde gayret göstermemiz gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük eseri AK Parti'dir. Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı olabilmek, beldemizin mamur olabilmesi için yaptığımız hizmetlerle anılmak bizim için büyük mutluluk kaynağıdır" ifadelerini kullandı.

        'BİRİLERİ DE BUNLARI KAPIYORLAR'

        Salondaki bazı milletvekillerinin isimlerini sayarak sözlerine başlayan Elitaş, "Buradaki bazı milletvekili arkadaşları, şimdiye kadar hiç kimsenin kapısının önünde koymadık. Biz AK Partiliyiz. Biz bu davaya inanmış insanlarız. Milletvekili ben olurum başkası olur ama bu davada ben her zaman varım' dediler. Bazen duyuyoruz. Bize aday adaylığı için müracaat eden arkadaşlar, bir bakıyoruz başka kapılarda geziyorlar. Sanki görücüye çıkmış gibi. Birileri de bunları kapıyorlar. Sonra onlar, 14- 28 Mayıs'ta da olduğu gibi 'biz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyız' diyorlar. Cumhur İttifakı'nın paydaşı olabilmek için bu davaya engel çıkaranların yanında durmamalısın. 'Biz Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, bize oy verin, kazanırsak yine AK Parti'ye geçeriz' diyorlar, yok öyle bir şey" diye konuştu.

        'TERK EDEBİLEN ŞAHSİYET, YARIN SENİ BİR DAKİKADA TERK EDER'

        Sözlerini sürdüren Elitaş, şöyle konuştu:

        "Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları koltuk sevdasında olanlar değil, dava şuuruna inanmış insanlardan oluşmaktadır. Bu bilinçte olmayanların bizim yanımızda yeri yok. Başka partiye gideceksin onlarla beraber ihtiraslarını tetikleyecek, nefsini kabartacak ve sonra da intikam duygusuyla kaybettirmek için gayret göstereceksin. Hadi gidenler gitti, kalanlara diyorum ki yıllarca ben de milletvekilliği, belediye başkanlığı yapmış birisi aday gösterilirken, kimse tanımazken tanıtmışız ve bir noktaya getirmişiz. Aday göstermedikten sonra, 'ben gidiyorum hadi eyvallah, ben önemli adamım' diyorlar. Terk edebilen şahsiyet, yarın seni bir dakikada terk eder."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Nevşehir'de partililerle bir araya geld...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Nevşehir'de partililerle bir araya geld...
        Nevşehir'de alacak-verecek kavgasında dayısını öldürdü
        Nevşehir'de alacak-verecek kavgasında dayısını öldürdü
        Nevşehir'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
        Nevşehir'de yeğeni tarafından tabancayla vurulan kişi öldü
        Nevşehir Belediyesine yer altı görüntüleme cihazı hediye edildi
        Nevşehir Belediyesine yer altı görüntüleme cihazı hediye edildi
        Özel klinikte fenalaşan kadının hastanede ölümüne ilişkin yakalanan kliniği...
        Özel klinikte fenalaşan kadının hastanede ölümüne ilişkin yakalanan kliniği...
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi sırasında öldü, adli ve idari soruşturma b...
        Ruhsatsız klinikte ozon tedavisi sırasında öldü, adli ve idari soruşturma b...