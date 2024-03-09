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        Nevşehir'de "Diriliş Buluşmaları" programı düzenlendi

        Nevşehir'de, İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) tarafından "Diriliş Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:55 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:10
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        Nevşehir'de "Diriliş Buluşmaları" programı düzenlendi
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        Nevşehir'de, İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı) tarafından "Diriliş Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

        İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği ev sahipliğinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezindeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İHH Mütevelli Heyeti Başkanvekili Hüseyin Oruç, İHH tarafından Gazze'ye gönderilecek yardım gemisinin satın alma sürecinin tamamlandığını belirterek, "İçinde Gazze'nin ihtiyacı olan ne varsa hepsinin olduğu, dünyanın 100 ülkesinden vicdan sahiplerinin bindikleri gemiyle tekrar Gazze'nin yanına gidiyor olacağız." dedi.

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Alimcan Buğda ise Filistin'in 1947 yılından beri toprakları hızla işgal edilerek küçülen bir devlet haline geldiğini söyledi.

        Gazze'de sıkışmış olan insanların kendi yurtlarından İsrail tarafından sürülmeye çalışıldığını ve soykırıma maruz bırakıldığını, Doğu Türkistan'ın da benzer kaderle karşı karşıya olduğunu ifade eden Buğda, "7 Ekim'den beri Gazze büyük bir vahşetle karşı karşıya kalmış durumda. Maalesef İslam dünyası ve insanlık sınıfta kaldı." diye konuştu.

        Yazar Abdulaziz Kıranşal ise İsrail'in Gazze'de çocuk, yaşlı, kadın, erkek ayrımı yapmadan insanlığın gözü önünde katliam yaptığını dile getirdi.

        İnsan hakları, kadın hakları, hayvan hakları savunucuları ve çevrecilerin İsrail'e ses çıkarmadığını kaydeden Kıranşal, "Oradaki kardeşlerimiz tam 155 gündür, iki milyar İslam aleminin, 57 İslam ülkesinin gözünün önünde bir yandan Siyonistlerin füzeleriyle bir yandan da susuzluk ve salgın hastalıkla mücadele ediyor. Oradaki kardeşlerimiz, kadınlarını, çocuklarını, evlerini, canlarını her neleri varsa ortaya koyarak büyük bir vatan müdafaası gerçekleştiriyor. Her kim ki Hamaslı kardeşlerimize terörist diyorsa onlar ikiyüzlü, yalancı ve sahtekarların ta kendileridir." diye konuştu.

        Sosyal Doku Onursal Başkanı Nureddin Yıldız ise Kudüs'ün mutlaka özgürlüğe erişeceğini ifade ederek, "İzlediği dizi filmden bile vazgeçemeyen, filmi bile boykot edemeyen. Direncini dört beş ay saklayamayan nesil, bizim için Kudüs'ün duvarlarından daha büyük bir kayıptır. Beyinlerimizin çökmesiyle Kudüs şehrimizin çökmesi arasından karşılaştırma yapalım. Kudüs er geç Allah'ın izniyle gelecek. Peki beyni felç olmuş nesilleri kim geri getirecek. Pısırıklığı kanıksayan dört ay deterjanı bile boykot edemeyen nesil, Gazze'de şehit olan nesilden daha büyük bir kayıptır." ifadelerini kullandı.

        İlkadım Dergisi Yayın Kurulu Başkanı Nureddin Soyak'ın konuşmasının ardından program sona erdi.

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