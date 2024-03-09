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        Avanos'ta kurduğu atölye ile kadınlara seramik eğitimi veriyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in el sanatlarıyla tanınan ilçesi Avanos'ta yaşayan Hazal Coruk, yaklaşık iki yıl önce kurduğu atölyesinde hem kadınlara eğitim veriyor hem de ürettiği seramik ürünlerle Kapadokya'daki tesislerin ihtiyacını karşılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:13
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        Avanos'ta kurduğu atölye ile kadınlara seramik eğitimi veriyor
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        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in el sanatlarıyla tanınan ilçesi Avanos'ta yaşayan Hazal Coruk, yaklaşık iki yıl önce kurduğu atölyesinde hem kadınlara eğitim veriyor hem de ürettiği seramik ürünlerle Kapadokya'daki tesislerin ihtiyacını karşılıyor.

        Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünden 2014 yılında mezun olan Coruk, 4 yıl önce evliliği dolayısıyla ilçede yaşamaya başladı.

        Alaaddin Mahallesi'nde kiraladığı iş yerini atölyeye dönüştüren Coruk, burada hem üretim yapıyor hem de seramik sanatına ilgi duyan kadınlara eğitim veriyor.

        Coruk, AA muhabirine, Avanos'ta çok sayıda seramik ve çanak üretim atölyesi bulunduğu için estetik tarzlar katarak üretim yapamaya karar verdiğini ve başarı sağladığını belirtti.

        Bölgedeki birçok otel ve restoranın seramik ürün taleplerini karşılamak amacıyla özel üretim yaptığını anlatan Coruk, şöyle konuştu:

        "Bölgenin turizm liderleri doğrudan müşterimiz oluyor. Restoran şeflerinin taleplerine yönelik tasarım yaparak üretiyoruz. Çamurdan önce tasarım ile başlıyor. Daha sonra çamuru şekillendirip kurutuyoruz. Bisküvi dediğimiz yarı pişimden sonra sırlama yapıp tekrar pişiriyoruz. Bu süreç yaklaşık 15 gün sürüyor. Bir adet de üretiyor olsak bizim için 15 günlük bir süreç demek oluyor. Ayrıca, bölgede yaşayan ve hem aktivite arayan hem de bu işle uğraşmak isteyenler için de seramik eğitimlerimiz oluyor. En baştan en sona kadar süreçleri beraber çalışıyoruz. 4 haftalık periyotlar halinde eğitimleri sürdürüyoruz. 2 yıldır çalıştığımız öğrencilerimiz var. Buradan çıkıp kendi atölyesini kurmak isteyenler de olabiliyor sadece hobi amaçlı gelenler de oluyor. Neler yapabilirler, nasıl yapılır, neler gerekli gibi bilgileri alıyorlar. Kadınlar her işin altından kalkar. Bu işin de zorlukları var ama üstesinden gelinebiliyor."

        - Eğitim alan kadınlar sanatı sürdürmek istiyor

        Kursiyerlerden Kübra Orman da ilçede kuracağı atölyede kişiye özel seramik ürünler üretme hayali olduğunu anlatarak, "İki aydır devam ediyorum. İç mimarım ama alanımda çalışmıyorum. Kendi işimi kurmak için bir yolculuğa başladım. Avanos'un el işi ürünlerinden çok etkileniyorum. İnşallah ben de kendi sanat evimi ve atölyemi açabilirim." diye konuştu.

        Fadime Canbaz da Nevşehir Kız Meslek Lisesinde tasarım öğretmeni olarak çalıştığını, hobi amaçlı eğitime katıldığını ifade ederek, "Hobi amaçlı yola çıktık ama ileride mesleği sürdürmek istiyoruz. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Hocamız malzemeler ve çamur kullanımı hakkında bilgi verdi. Çok güzel vakit geçiriyoruz, zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz." dedi.

        Emekli memur Münevver Ünsal ise çamurla ilk tanıştığından beri farklı ürünler üretmeye başladığını, üretmenin kendisi için farklı mutluluk kaynağına dönüştüğünü dile getirerek, "Hiç yapamam, el yeteneğim yok diye düşünüyordum. Birçok ev kadını da buraya geliyor. Emekli olduktan sonra evde otururum, torun bakarım diyordum. Kadınlarımız üretkendir, ben de emeğimi gösterebiliyormuşum, olay sadece torun bakmak değilmiş." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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