Nevşehir'de beldede yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı.
Nevşehir'in Uçhisar beldesinde aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı.
Mevsim koşullarından dolayı arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu yerleşim alanına indi.
Bölgede bir süre gezinerek yiyecek arayan kurt, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, kırsal araziden geldiği görülen kurdun bir evin bahçesinde yiyecek aradığı görüldü.
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