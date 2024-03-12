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        Nevşehir'de beldede yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Nevşehir'in Uçhisar beldesinde aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 12.03.2024 - 11:34
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        Nevşehir'de beldede yiyecek arayan kurt güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Nevşehir'in Uçhisar beldesinde aç kalan kurt yerleşim yerinde yiyecek aradı.

        Mevsim koşullarından dolayı arazide yiyecek bulmakta zorlanan kurt, belde çevresindeki bağ evlerinin bulunduğu yerleşim alanına indi.

        Bölgede bir süre gezinerek yiyecek arayan kurt, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntüde, kırsal araziden geldiği görülen kurdun bir evin bahçesinde yiyecek aradığı görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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