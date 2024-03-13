Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürgüp ilçesine bağlı Çökek köyünde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Nevşehir'de uyuşturucu ile mücadele yürüten jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir şüpheli yakalandı.

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