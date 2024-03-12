Macar ressamların resimleri NEVÜ'de sergilendi

Macar ressamların resimlerinden oluşan sergi, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in katılımıyla Nevşehir'de açıldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesince, "2024 Türk-Macar Ortak Kültür Yılı" kapsamında etkinlik düzenlendi.

NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Sınırların ötesinde, Macar çağdaş sanatına yolculuk" temasıyla düzenlenen etkinlik, Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğretim görevlilerinin dinletisi ile başladı.

Büyükelçi Matis, farklı etkinliklere katılarak Macar kültürünü tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Türkiye ve Macaristan'ın yıl içinde karşılıklı kültürel programlar gerçekleştirdiklerini kaydeden Matis, "Türk resim sanatının Macaristan'da, Macar resim sanatının da Türkiye'de tanıtılması için etkinlikler yapılıyor. Bu anlamlı programa katılmaktan çok mutluluk duyuyorum." dedi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de Türk ve Macar kültürünün karşılıklı tanıtımına katkı sunacak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Nevşehir Valisi Ali Fidan, Büyükelçi Matis ve katılımcılar, Macar ressamlar Frigyes König, Istvan Orosz, Robert König, Sandor Krizbai ve Tamas Konok'un resimlerinin bulunduğu sergiyi gezdi.