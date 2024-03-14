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        Nevşehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada sürücü Selahattin Özdemir (73), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 00:23 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:25
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        Nevşehir'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
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        NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düştüğü kazada sürücü Selahattin Özdemir (73), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Gülşehir ilçesi Tuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. Selahattin Özdemir yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Otomobilde yolcu olarak bulunan Serdar E. kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Selahattin Özdemir'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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