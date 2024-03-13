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        Nevşehir'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 20:34 Güncelleme: 13.03.2024 - 20:34
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        Nevşehir'de su kanalına düşen otomobilin sürücüsü öldü
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Selahattin Özdemir (73) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Tuzköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü.

        Araçta bulunan Serdar E, kendi imkanlarıyla sudan çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Ekipler, yaptıkları çalışmayla sürücünün cansız bedenini sudan çıkardı.

        Özdemir'in cenazesi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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