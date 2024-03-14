Avanos'ta firari hükümlü yakalandı
Nevşehir'in Avanos ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, ilçede yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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