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        Avanos'ta firari hükümlü yakalandı

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:41 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:41
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        Avanos'ta firari hükümlü yakalandı
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        Nevşehir'in Avanos ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek" suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.G, ilçede yakaladı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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