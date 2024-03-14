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        Balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar

        Nevşehir'de bir otelde balayı tatili yapan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin odalarında ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan otel işletmecisine 5 yıl 5 ay, otel müdürüne 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi, büro görevlisi beraat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 14.03.2024 - 12:23
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        Balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada karar
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        Nevşehir'de bir otelde balayı tatili yapan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin odalarında ölü bulunmasıyla ilgili yargılanan otel işletmecisine 5 yıl 5 ay, otel müdürüne 4 yıl 4 ay hapis cezası verildi, büro görevlisi beraat etti.

        Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık otel işletmecisi Emin A. ile tutuksuz sanıklar otel müdürü Tayfun U. ve ön büro görevlisi Ahmet K, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık Emin A. savunmasında, yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirterek, oteli işletmek için kiraladığında binanın imar sorunu bulunduğunu bilmediğini öne sürüp, beraatini ve tahliyesini istedi.

        Öteki sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak, beraatlerini talep etti.

        Müşteki avukatı Mustafa Ateş ise otel işletmelerinin konaklayan kişilerin huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli olduğunu, olayın gerçekleştiği gün lodos nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin olabileceği yönünde ilgili kurumlarca uyarı yapıldığını, 7 odalı otelin kalorifer kazanından kaynaklı sorun olduğunu ve baca temizliğinin ihmal edildiğini, ihmalin olaya sebebiyet verdiğini anlattı.

        Ateş, olayda olası kast koşullarının oluştuğunun görüldüğünü, sanıkların bu durumu göz önünde bulundurularak cezalandırılmasını istedi.

        Tutuklu sanık Emin A'nın avukatı İlknur Acar da soruşturmada, otelin yapım aşamasından kaynaklı sorunlar belirlendiğini, müvekkilinin ruhsatlı binayı kiralayarak işlettiğini, olayda olası kast olmadığını öne sürdü.

        Acar, Emin A. tarafından kiralanmadan önce binadaki deponun Akbaş çiftinin ölümüne neden olan odaya dönüştürüldüğünün tespit edildiğini belirterek, müvekkilinin tutuklu geçirdiği sürenin göz önüne alınıp tahliyesini talep etti.

        Tayfun U. ile Ahmet K'nin avukatı Melih İlbağı da müvekkillerinin otelde çalışan olduğunu, herhangi bir yetki ve kusurlarının bulunmadığını ileri sürerek, sanıkların beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan sanık Emin A'ya 5 yıl 5 ay, Tayfun U'ya 4 yıl 4 ay hapis cezası verdi, Ahmet K'nin beraatine hükmetti.

        - Olay

        Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde 14 Mart 2023'te yaşanan olayda, otelde konaklayan Akbaş çiftinden haber alamayan görevliler, karı kocayı odalarında hareketsiz bulmuştu.

        Otele çağrılan sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, jandarma, otelin işletmecisi Emin A, otel müdürü Tayfun U. ile ön büro görevlisi Ahmet K'yi gözaltına almıştı.

        Serbest bırakılan şüphelilerden Emin A. itiraz üzerine tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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