NEVÜ'de turist rehberlerine eğitim verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) tarafından, bölgede faaliyet gösteren profesyonel turist rehberlerine yönelik eğitim programı düzenlendi.

NEVÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) tarafından Nevşehir Rehberler Odası üyeleri için gerçekleştirilen "Kapadokya Bölgesi Doğal ve Kültürel Miras Uzmanlaşma Eğitimi" tamamlandı.

NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu'ndaki eğitimde, NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mutluhan Akın, Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tolga Uyar ile görevli akademisyenler tarafından kursiyerlere, Kapadokya bölgesinin zengin tarihi ve kültürel mirası hakkında bilimsel dersler verildi.

42 rehberin katıldığı eğitimde başarı sağlayan kursiyerlere sertifika verildi.