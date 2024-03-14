Hayırsever iş insanından Nevşehir'deki ihtiyaç sahibi 5 bin aileye destek

Nevşehir'de bir hayırsever tarafından bağışlanan 10 milyon lira, ihtiyaç sahibi 5 bin aileye dağıtılacak.

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayırsever iş insanı Yaşar Eroğlu, Nevşehir Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı il genelindeki ihtiyaç sahibi ailelere, Nevşehir Kızılay Şubesi iş birliğinde dağıtılmak üzere 10 milyon lira bağışladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eroğlu, "Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşamak, şehrimizin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek adına Nevşehir Valiliğine bu bağışı yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerin ramazan ayında aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla bu adımı attık. Nevşehirli iş insanları olarak şehrimizin sosyal sorumluluğuna katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Fidan da Eroğlu'na teşekkür ederek, "Bu anlamlı katkı, şehrimizin dayanışma ve yardımlaşma kültürünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu tür destekler, toplumumuzun daha güçlü bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Destekten dolayı vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.