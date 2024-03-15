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        ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları Nevşehir'de başladı

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından düzenlenen "Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları" Nevşehir'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 15.03.2024 - 14:06
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        ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları Nevşehir'de başladı
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        Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) tarafından düzenlenen "Avrupa Masa Tenisi Birliği (ETTU) Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabakaları" Nevşehir'de başladı.

        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezi'ndeki müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belçika, İsviçre, Azerbaycan'dan 13 ve 15 yaş altı kız ve erkek sporcular katılıyor.

        ETTU'nun internet sitesinden canlı yayınlanan müsabakalar 17 Mart'ta sona erecek.

        TMTF Başkanı Oktay Çimen, AA muhabirine, masa tenisinde başarılı yeni sporcuların ortaya çıkması açısından organizasyonun önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu organizasyonu ilk defa gerçekleştiriyoruz. Türk milli takımının alt yapısı bu tür organizasyonlarla oluşuyor. Bu organizasyon Türk masa tenisinin Avrupa'daki vizyonu için de çok önemli." dedi.

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