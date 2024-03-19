"Mihenk Taşları" oyunu Nevşehir'de sahnelendi

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı "Mihenk Taşları" oyunu sahnelendi.

Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.

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