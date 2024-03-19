Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        "Mihenk Taşları" oyunu Nevşehir'de sahnelendi

        Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 11:38 Güncelleme: 19.03.2024 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mihenk Taşları" oyunu Nevşehir'de sahnelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tiyatro etkinliği düzenlendi.

        Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki etkinlikte, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesinin anlatıldığı "Mihenk Taşları" oyunu sahnelendi.

        Selim Tezin, Tevfik İnceoğlu, Rabia İlknur Şaşmazer ve Arif Boztepe'nin rol aldığı oyunda, milli mücadele kahramanlarının yaşamları seyirciye aktarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        Otomobil otobüs durağına daldı! 4 can kaybı var
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Hayatları tehlikedeydi"
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        "Arkadaşımız öldürülmüş" dediler! Cinayetten tutuklandılar!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Gözler hukuk ve disiplin kurulunda!
        Obama'dan sürpriz ziyaret
        Obama'dan sürpriz ziyaret
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i"nin görevdeki 100 günü
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i"nin görevdeki 100 günü
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Savcı Özlem'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme!
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Putin seçim sonrası ilk kez halk karşısına çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Banksy'nin yeni eseri ortaya çıktı
        Akademisyenin feci ölümü!
        Akademisyenin feci ölümü!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Rezzan 19 yaşındaydı... Sahilde ölü bulundu!
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Fatih'in 'tılsımlı madalyon'u satışa çıkıyor
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        Kate Middleton'ın ilk görüntüsü
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        "Banu Parlak'ı vurmam için bayilik teklif etti!"
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        AK Parti suç duyurusunda bulunacak
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        Ali Koç: Gerekirse alt lige düşeceğiz!
        SGK’nın tüp bebek desteği
        SGK’nın tüp bebek desteği
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca
        Kurabiye Canavarı "shrinkflasyon"a el atınca

        Benzer Haberler

        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü
        Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu
        Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu
        Nevşehir Belediye Spor - Alanya Kestelspor: 1-0
        Nevşehir Belediye Spor - Alanya Kestelspor: 1-0
        Nevşehir'de düzenlenen ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabak...
        Nevşehir'de düzenlenen ETTU Türkiye Gençlik Serisi Açık Masa Tenisi Müsabak...
        Tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerlerinin duvarlarını renklendiriyor
        Tuvale dönüştürdüğü ev ve iş yerlerinin duvarlarını renklendiriyor
        NEVÜ'de turist rehberlerine eğitim verildi
        NEVÜ'de turist rehberlerine eğitim verildi