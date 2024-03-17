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        Nevşehir Belediye Spor - Alanya Kestelspor: 1-0

        STAD:GaziHAKEMLER: Berat Buğra Çelik,Hüseyin Sağlık,Furkan Ogün DemirNEVŞEHİR BELEDİYE SPOR: Mustafa - Aras, Umut (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 17.03.2024 - 16:25
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        Nevşehir Belediye Spor - Alanya Kestelspor: 1-0
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        STAD:Gazi

        HAKEMLER: Berat Buğra Çelik,Hüseyin Sağlık,Furkan Ogün Demir

        NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR: Mustafa - Aras, Umut (Dk. 78 Caner), Alpay (Dk. 63 Berkay), Bahadır, Ahmet Özer, Samet (Dk. 86 Tuğcan), İbrahim, Ender, Özgür (Dk.78 Metin), Osman (Dk. 63 Ahmet Taner Çukadar)

        ALANYA KESTELSPOR: Murat Can - Harun, Emre, Samet, Alp, Doğukan (Dk. 83 Buluthan), Erhan (Dk. 83 İlkan), Berkay, Hazarhan, Ahmet (Dk. 65 Barış), Enes (Dk. 65 Alhan)

        GOL: Dk.72 Berkay (Nevşehir Belediye Spor)

        SARIKARTLAR: Caner (Nevşehir Belediye Spor), Berkay, Murat, Emre (Armoni Alanya Kestelspor)

        TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta Nevşehir Belediye Spor, sahasında karşılaştığı Alanya Kestelspor'u 1-0 yendi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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