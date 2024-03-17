Nevşehir Belediye Spor - Alanya Kestelspor: 1-0
STAD:GaziHAKEMLER: Berat Buğra Çelik,Hüseyin Sağlık,Furkan Ogün DemirNEVŞEHİR BELEDİYE SPOR: Mustafa - Aras, Umut (Dk.
STAD:Gazi
HAKEMLER: Berat Buğra Çelik,Hüseyin Sağlık,Furkan Ogün Demir
NEVŞEHİR BELEDİYE SPOR: Mustafa - Aras, Umut (Dk. 78 Caner), Alpay (Dk. 63 Berkay), Bahadır, Ahmet Özer, Samet (Dk. 86 Tuğcan), İbrahim, Ender, Özgür (Dk.78 Metin), Osman (Dk. 63 Ahmet Taner Çukadar)
ALANYA KESTELSPOR: Murat Can - Harun, Emre, Samet, Alp, Doğukan (Dk. 83 Buluthan), Erhan (Dk. 83 İlkan), Berkay, Hazarhan, Ahmet (Dk. 65 Barış), Enes (Dk. 65 Alhan)
GOL: Dk.72 Berkay (Nevşehir Belediye Spor)
SARIKARTLAR: Caner (Nevşehir Belediye Spor), Berkay, Murat, Emre (Armoni Alanya Kestelspor)
TFF 3'üncü Lig 4'üncü grupta Nevşehir Belediye Spor, sahasında karşılaştığı Alanya Kestelspor'u 1-0 yendi.
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