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        Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

        Nevşehir'de minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 10:26 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:26
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        Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
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        Nevşehir'de minibüsün çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, kazayı güvenlik kamerası kaydetti.

        Sulusaray beldesinde Nevşehir-Sulusaray kara yolunda seyreden bir minibüs, önünde giden ve Şehit Mehmet Korkmaz Sokak istikametine manevra yapan Fikriye Gözübüyük'ün kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

        Kazada yaralanan Gözübüyük, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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