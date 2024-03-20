Nevşehir'de minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Kazada yaralanan Gözübüyük, kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sulusaray beldesinde Nevşehir-Sulusaray kara yolunda seyreden bir minibüs, önünde giden ve Şehit Mehmet Korkmaz Sokak istikametine manevra yapan Fikriye Gözübüyük'ün kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.

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