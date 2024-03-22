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        Kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere düştü; o anlar kamerada

        NEVŞEHİR'deotomobilin üzerine atlayıp, yere düşen, polisi görünce ayağa kalkıp, uzaklaşmak isteyen V.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:00
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        Kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere düştü; o anlar kamerada
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        NEVŞEHİR'deotomobilin üzerine atlayıp, yere düşen, polisi görünce ayağa kalkıp, uzaklaşmak isteyen V.S.'nin (32) kaza görünümü vermeye çalıştığı ortaya çıktı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre V.S., bir anda B.Ş. idaresindeki otomobilin önünü çıkıp, kendisini yere attı. Bu sırada yoldan geçen polisi fark eden V.S. ayağa kalkıp, uzaklaşmak istedi. Durumdan şüphelenen polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, V.S.'nin kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere yattığı belirlendi. Görüntülerde; V.S'nin yaya geçidinde beklediği, yaklaşan otomobilin üzerine atlayıp, yere düştüğü, ardından da ayağa kalkıp, uzaklaşmak istediği görüldü. V.S. ile B.Ş. polis merkezine götürülürken, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine V.S. serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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