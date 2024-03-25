Kapadokya'daki 4 peribacasında restorasyon çalışması

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya’da 4 peribacasında restorasyon çalışması başladı. Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "Yaptığımız uygulamalarla peribacaların ömrünü 5 bin yıl daha uzatmış oluyoruz" dedi.

UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ndeki Kapadokya bölgesinde peribacalarında Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlandı. İlk etapta acil önlem alınması gereken 4 peribacasında koruma amaçlı çalışmalar yapılırken, uzman bir heyetin belirlemesi ile ilerleyen günlerde 9 peribacasında da acil önlem kapsamında çalışma başlatılacağı belirtildi.

Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, “Acil önlem kapsamında başlattığımız çalışmalarda, özellikle birinci etapta can mal tehlikesi oluşturan ve yok olmak üzere olan peribacalarımızda birçok bilimsel yöntemi de kullanarak kapsamlı bir projelendirme çalışması yaptık. Kapadokya Alan Başkanlığı olarak şu anda 4 tane peribacasında acil olarak kurtarma çalışmaları başlattık. Bu yıl sonuna kadar 9 tane peribacasını daha bu çalışmaya ilave ederek, bölgedeki bu özgün ve ana kaynak değerini gelecek nesillere aktarabilmek, ömürlerini uzatabilmek, can ve mal tehlikesi oluşturmaması adına yapılacak tüm bilimsel yöntemlerle belirlenmiş müdahaleleri yapacağız. Bölgenin doğal değerlerinin gelecek nesillere aktarması, görevi ve misyonumuz gereği bunu yapmayı sürdüreceğiz. Bu çalışmaları tamamlandıktan sonra, bu alanda hem bölge insanımız hem gelen turistlerimiz daha sağlıklı bir ortamda restorasyonu yapılmış herhangi bir tehlikesi olmayan peribacalarını rahatlıkla gezebilecekler“ ifadelerini kullandı.

'PERİBACALARIN DA CİDDİ AYRILMALAR VARDI' Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren İnceciköz, “Burada öncelikle bir belgeleme çalışması yaptık. Bu belgeleme çalışması sonrasında, yeni kaya mekanlar da ortaya çıktı. Peribacaların içinde, zamanla moloz dolguyla kapatılmış alanlar tespit ettik. Tüm bu yeni verilerle birlikte peribacasının rölövesini çıkardık. Peribacamız tescilli olduğu için bu çıkarılan yeni verilere göre yeni restorasyon projesi hazırladık ve peribacasının sorunlarını tespit ettik. Peribacalarında ciddi ayrılmalar vardı. Bunlara müdahale yöntemlerini de belirledik. Çünkü bunlar hassas konular. Belli bir bilimsel çalışma istiyor" diye konuştu.