Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Kapadokya'daki 4 peribacasında restorasyon çalışması

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya'da 4 peribacasında restorasyon çalışması başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 12:54 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapadokya'daki 4 peribacasında restorasyon çalışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezilerinden Kapadokya’da 4 peribacasında restorasyon çalışması başladı. Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, "Yaptığımız uygulamalarla peribacaların ömrünü 5 bin yıl daha uzatmış oluyoruz" dedi.

        UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’ndeki Kapadokya bölgesinde peribacalarında Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlandı. İlk etapta acil önlem alınması gereken 4 peribacasında koruma amaçlı çalışmalar yapılırken, uzman bir heyetin belirlemesi ile ilerleyen günlerde 9 peribacasında da acil önlem kapsamında çalışma başlatılacağı belirtildi.

        Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, “Acil önlem kapsamında başlattığımız çalışmalarda, özellikle birinci etapta can mal tehlikesi oluşturan ve yok olmak üzere olan peribacalarımızda birçok bilimsel yöntemi de kullanarak kapsamlı bir projelendirme çalışması yaptık. Kapadokya Alan Başkanlığı olarak şu anda 4 tane peribacasında acil olarak kurtarma çalışmaları başlattık. Bu yıl sonuna kadar 9 tane peribacasını daha bu çalışmaya ilave ederek, bölgedeki bu özgün ve ana kaynak değerini gelecek nesillere aktarabilmek, ömürlerini uzatabilmek, can ve mal tehlikesi oluşturmaması adına yapılacak tüm bilimsel yöntemlerle belirlenmiş müdahaleleri yapacağız. Bölgenin doğal değerlerinin gelecek nesillere aktarması, görevi ve misyonumuz gereği bunu yapmayı sürdüreceğiz. Bu çalışmaları tamamlandıktan sonra, bu alanda hem bölge insanımız hem gelen turistlerimiz daha sağlıklı bir ortamda restorasyonu yapılmış herhangi bir tehlikesi olmayan peribacalarını rahatlıkla gezebilecekler“ ifadelerini kullandı.

        'PERİBACALARIN DA CİDDİ AYRILMALAR VARDI'

        Yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren İnceciköz, “Burada öncelikle bir belgeleme çalışması yaptık. Bu belgeleme çalışması sonrasında, yeni kaya mekanlar da ortaya çıktı. Peribacaların içinde, zamanla moloz dolguyla kapatılmış alanlar tespit ettik. Tüm bu yeni verilerle birlikte peribacasının rölövesini çıkardık. Peribacamız tescilli olduğu için bu çıkarılan yeni verilere göre yeni restorasyon projesi hazırladık ve peribacasının sorunlarını tespit ettik. Peribacalarında ciddi ayrılmalar vardı. Bunlara müdahale yöntemlerini de belirledik. Çünkü bunlar hassas konular. Belli bir bilimsel çalışma istiyor" diye konuştu.

        ÖMRÜNÜ 5 YIL DAHA UZATMIŞ OLUYORUZ

        Yaptıkları çalışmanın statik açıdan sıkıntılı olanlar için güçlendirme çalışması olduğunu ifade eden İnceciköz, “Yaptığımız uygulamalarla peribacaların ömrünü 5 bin yıl daha uzatmış oluyoruz. Tabii bu biraz zahmetli bir süreç. Çünkü çalıştıkça yeni veriler ortaya çıkabiliyor. Bu yeni veriler doğrultusunda projelendirmeleri yaparak, dünyanın en ilginç yer oluşumlarından biri olan peribacalarının daha uzun ömürlü hale gelmesi için çaba harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastane yolunda can verdi
        Hastane yolunda can verdi
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        AI uzantısı ile milyonlar kazanıyor
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Adliyede yakalanan sahte avukatın ifadesi ortaya çıktı!
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        Yeni doğan bebeğini ölüme terk etti! İfadesi vicdanları yaraladı
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        A Milli Takım'da rakip Avusturya!
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
        Türkiye'ye geliyor
        Türkiye'ye geliyor
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        DASK'ın yarısını devlet karşılamalı
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Moskova'da son yılların en ölümcül terör saldırısı!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Atatürk'ün taarruz emri deşifre edildi!
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Sahte sigortalı 113 bin kişi
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Cem Yılmaz gelirini bağışladı
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Dünyada fiyatı düşüyor, Türkiye'de artıyor
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Macron, Netanyahu'yu uyardı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Kartlı ödemeler enflasyonu ikiye katladı
        Hesaplar planlara uymadı
        Hesaplar planlara uymadı
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Jasmin Paris dünyanın 'delice' yarışlarından birini tamamlayan ilk kadın oldu
        Ghezzal çark etti!
        Ghezzal çark etti!
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        ABD'nin Ay'a giden uzay aracı "temelli uykuya daldı"
        Entübe edildi
        Entübe edildi

        Benzer Haberler

        Kapadokya'da 4 peribacasında restorasyon çalışması başlatıldı
        Kapadokya'da 4 peribacasında restorasyon çalışması başlatıldı
        Nevşehir Belediye Başkanı Savran projelerini açıkladı
        Nevşehir Belediye Başkanı Savran projelerini açıkladı
        Nevşehir'de buzlanan yolda 14 araç birbirine girdi: 7 yaralı
        Nevşehir'de buzlanan yolda 14 araç birbirine girdi: 7 yaralı
        Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
        Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı
        Kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere düştü; o anlar kamerada
        Kaza görünümü vermek için otomobile atlayıp, yere düştü; o anlar kamerada
        Nevşehir'de bir yayanın otomobilin üzerine atlaması güvenlik kamerasına yan...
        Nevşehir'de bir yayanın otomobilin üzerine atlaması güvenlik kamerasına yan...