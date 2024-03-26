Kapadokya Rus tur operatörlerine tanıtıldı

Kapadokya'ya gelen Rus turist sayısının artırılması amacıyla etkinlik düzenleyen Nevşehir Valiliği, Rusya’da faaliyet sürdüren seyahat acentelerinin yetkililerini ağırladı.

Nevşehir Valiliği himayesinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları (THY), Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD), Nevşehir Rehberler Odası (NERO) ve Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'nin (KAP-HİB) desteği ile gerçekleştirilen program kapsamında Rusya'dan 22 tur operatörü Nevşehir'e geldi.

Rus turistlerin UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya’ya ilgi duyduğunu dile getiren Ölmez, "Son yıllarda Rusların Kapadokya'ya ilgisi artmaya başladı. Kazan ve St. Petersburg'tan acente temsilcilerini Kapadokya'da ağılıyoruz. Ülkelerine döndüklerinde Kapadokya turu satmak için gayret edeceklerdir. Önümüzdeki yıllarda Kapadokya'ya Rus akını artacaktır." dedi.

- "Ruslar Kapadokya'yı çok seviyor"

Rus turizmci Nicole Nurinova da Rus turistlerin deniz turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel alanları da görmek istediğini aktararak, "Burada buluşan Türk ve Rus acenteleri Kapadokya'ya daha çok turist getirmeyi amaçlıyor. Ruslar Kapadokya'yı çok seviyor. Umuyorum bu sene daha çok turist gelecek. Buraya ilk kez gelecek olan Rus turistler bütün kalbimle inanıyorum ki Kapadokya'nın tarihi ve doğal dokusunu çok sevecek." diye konuştu.