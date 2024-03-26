Kapadokya Rus tur operatörlerine tanıtıldı
Kapadokya'ya gelen Rus turist sayısının artırılması amacıyla etkinlik düzenleyen Nevşehir Valiliği, Rusya'da faaliyet sürdüren seyahat acentelerinin yetkililerini ağırladı.
Kapadokya'ya gelen Rus turist sayısının artırılması amacıyla etkinlik düzenleyen Nevşehir Valiliği, Rusya’da faaliyet sürdüren seyahat acentelerinin yetkililerini ağırladı.
Nevşehir Valiliği himayesinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları (THY), Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD), Nevşehir Rehberler Odası (NERO) ve Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği'nin (KAP-HİB) desteği ile gerçekleştirilen program kapsamında Rusya'dan 22 tur operatörü Nevşehir'e geldi.
Ortahisar beldesindeki bir otelde düzenlenen programda, Kapadokya'nın turizm potansiyeli ile ilgili sunum yapıldı, tanıtım filmi izletildi.
Daha sonra görüşme atölyesine dönüştürülen salona geçen Rus tur operatörleri, Kapadokya'daki turizm işletmelerinin yetkililerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Programın sonunda konuklara, THY ve KAPTİD tarafından hazırlanan yöresel hediyeler takdim edildi.
KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, gazetecilere, etkinliğin Kapadokya’nın uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve yıllık ziyaretçi sayısının yükselmesinde etkili olacağına inandığını belirtti.
Rus turistlerin UNESCO Dünya Mirasları Listesi'ndeki Kapadokya’ya ilgi duyduğunu dile getiren Ölmez, "Son yıllarda Rusların Kapadokya'ya ilgisi artmaya başladı. Kazan ve St. Petersburg'tan acente temsilcilerini Kapadokya'da ağılıyoruz. Ülkelerine döndüklerinde Kapadokya turu satmak için gayret edeceklerdir. Önümüzdeki yıllarda Kapadokya'ya Rus akını artacaktır." dedi.
- "Ruslar Kapadokya'yı çok seviyor"
Rus turizmci Nicole Nurinova da Rus turistlerin deniz turizminin yanı sıra tarihi ve kültürel alanları da görmek istediğini aktararak, "Burada buluşan Türk ve Rus acenteleri Kapadokya'ya daha çok turist getirmeyi amaçlıyor. Ruslar Kapadokya'yı çok seviyor. Umuyorum bu sene daha çok turist gelecek. Buraya ilk kez gelecek olan Rus turistler bütün kalbimle inanıyorum ki Kapadokya'nın tarihi ve doğal dokusunu çok sevecek." diye konuştu.
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