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        Çocukluk hayalini el sanatlarıyla ünlü ilçede üretime dönüştürdü

        BEHÇET ALKAN - Üniversite eğitimi için geldiği Nevşehir'de seramik ustası ile hayatını birleştiren Yağmur Köse Semiz, eşinin desteğiyle çocukluk hayalini kazanca dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:03
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        Çocukluk hayalini el sanatlarıyla ünlü ilçede üretime dönüştürdü
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        BEHÇET ALKAN - Üniversite eğitimi için geldiği Nevşehir'de seramik ustası ile hayatını birleştiren Yağmur Köse Semiz, eşinin desteğiyle çocukluk hayalini kazanca dönüştürdü.

        İstanbul'da çocukluğunda çamurla tencere ve tabak yapan 38 yaşındaki Semiz, seramik sanatında ilerlemek amacıyla 2011'de tercih ettiği Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünü kazandı.

        Eğitim süreci boyunca kentteki seramik atölyelerini gezerek öğrendiklerini tatbik etmeye çalışan Semiz, 2015'te mezun olduktan sonra aynı yıl hayatını seramik ustası Mehmet Semiz ile birleştirdi.

        Eşinin yardımıyla kendisini geliştiren Semiz, Avanos'taki atölyede 2 yıldır farklı formlarda seramik bardak, vazo, gramofon, tabak ve kase gibi eşyalar üretiyor.

        Ürünleri yurt içi ve yurt dışında alıcı bulan Semiz, atölyeyi ve üretim ağını büyüterek istihdama da katkı sunmak istiyor.

        - "Çocukken çamur yığınından kendimize oyuncaklar yapardık"

        Bir çocuk annesi Yağmur Köse Semiz, AA muhabirine, üniversite hayatının başlamasıyla Avanos'la buluştuğunu, 13 yıldır buradaki atölyeleri ziyaret ederek ustaların çalışmalarından ilham aldığını söyledi.

        Avanos'un Türkiye'nin en önemli el sanatları merkezlerinden biri olduğunu ve her sabah atölyede çalışmaya başlamaktan keyif aldığını belirten Semiz, şöyle konuştu:

        "Çocukken evimizin yakınında çamur yığını vardı, kendimize oyuncaklar yapardık. Tencere, demlik ve kapaklarını yapardık. İlçede eşimle tanıştık, o da seramik ustası olduğu için derslerden kafama takılanları ona sorardım. Önce atölyede eşimin yardımıyla başladım. Şimdi ise tam zamanlı olarak üretime devam ediyorum. Ürünlerimizin tamamı beyaz seramik çamurdan. Kalıp olarak elle tezgahta ürettiklerimiz de var. Müşterilerin talebine göre değişiklik gösteriyor. Ürünlerimiz, Kapadokya'da dünyanın neresinden turist ağırlanıyorsa oraya gidiyor. Ayrıca, aracı firmalarla ürünlerimiz farklı ülkelere de ulaştırılıyor."

        Kapadokya'daki turist yoğunluğunun ilçeye de yansıdığına dikkati çeken Semiz, ürettiği eserlerin altına eklediği imzasının farklı ülkelerde insanların özel köşelerinde yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

        Emekle ortaya çıkardığı ürünlerle zaman zaman mağaza ve sosyal medya paylaşımlarında karşılaştığını belirten Semiz, "Çok mutlu oluyorum. Bırakın dünyanın başka bir yerine gitmesini, bir mağazada gördüğümde ve sosyal medyada karşılaşınca da 'bu benim ürünüm' diyorum ve mutlu oluyorum." diye konuştu.

        Semiz, ilçede binlerce yıllık geçmişe sahip sanatın gelecek nesillere aktarılması için gönüllü eğitim faaliyetleri düzenlemeyi hedeflediğini de sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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