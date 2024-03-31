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        Nevşehir'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 31.03.2024 - 16:22
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        Nevşehir'de hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        K.Ş. yönetimindeki 54 ADV 535 plakalı hafif ticari araç, Avanos-Kalaba kara yolu Özkonak beldesi kavşağı yakınlarında tarlaya devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtakilerden 85 yaşındaki Fadime Kocaaslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan sürücü ile kardeşi O.Ş, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araçtakilerin, Yozgat'ın Çayıralan ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu, oy kullanmak için Antalya'dan yola çıktıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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