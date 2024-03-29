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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Nevşehir'de STK temsilcileriyle buluştu:

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 29.03.2024 - 17:11
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Nevşehir'de STK temsilcileriyle buluştu:
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi." dedi.

        Işıkhan, Nevşehir'deki bir otelin konferans salonunda kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

        Çalışma hayatından sosyal güvenliğe inisiyatif aldıkları her konuda istişare, iletişim ve diyaloğu ön planda tuttuklarını belirten Işıkhan, birlik ve beraberlik ruhuyla Türkiye'yi çalışma hayatı ve küresel anlamda hak ettiği konuma taşımak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

        Son dönemlerde ekonomi ve çalışma hayatında olumlu veriler elde edildiğini vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

        "2023 yılında işsizlik oranı 1 puanlık azalışla yüzde 9,4 seviyesine geriledi. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geldi. İşsiz sayısı 2023 yılında, bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldı. Hem kadın hem genç hem de toplam istihdam oranı ve işgücüne katılım oranı son 22 yılın en yüksek düzeyine yükseldi. Geçtiğimiz yıl özelinde baktığımızda, 2023 yılında toplam istihdam edilenlerin sayısı 880 bin kişi artarak 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinde 2005 yılına göre 12 milyon 275 bin kişilik yeni istihdam meydana gelmiştir. Yıllar içerisinde işsizlik oranının azalması noktasındaki olumlu ivme 2023 yılında da devam etmiş, istihdam oranımız bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılından 2023 yılına gelindiğinde ise istihdam oranı 8,3 puan artmıştır."​​​​​​​

        Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,5 büyüme ile AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu dile getiren Işıkhan, dolar bazında milli gelirin, Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aştığını, kişi başına milli gelirin ise 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek düzeyini gördüğünü söyledi.

        31 Mart'ta yapılacak seçimin ardından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerin gerçek belediyeciliğe kavuşacağını ümit ettiğini belirten Işıkhan, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Savran'a destek istedi.

        Toplantı, Bakan Işıkhan'ın konuşmasının ardından basına kapalı devam etti.

        Toplantıya, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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