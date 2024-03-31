Antalya'dan Yozgat'a oy kullanmaya giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı

NEVŞEHİR'de, K.Ş. yönetimindeki hafif ticari aracın takla atıp devrildiği kazada araçtaki Fatma Kocaaslan (85) hayatını kaybetti, aileden 2 kişi de yaralandı. Kocaaslan'ın, 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Antalya'dan Yozgat'ın Çayıralan ilçesine gittiği öğrenildi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Avanos-Kalaba kara yolu Göynük köyü yakınlarında meydana geldi. Aynı aileden K.Ş. yönetimindeki 54 ADV 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, takla attı ve yol kenarındaki tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan kayınvalide Fadime Kocaaslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçtaki kardeşlerden yaralı sürücü K.Ş. ve yolcu olarak bulunan O.Ş. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kazada ölen Kocaaslan ile K.Ş. ve O.Ş.'nin, Antalya'dan Yozgat'ın Çayıralan ilçesine yerel seçimler için oy kullanmak amacıyla gittikleri öğrenildi.