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Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı turizme açılıyor Nevşehir Kalesi ve çevresi 20 Temmuz’da ziyarete açılıyor

İHA

Nevşehir Kalesi ve çevresi ile birlikte dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi 20 Temmuz tarihinde ziyarete açılıyor.

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı turizme açılıyor Nevşehir Kalesi ve çevresi 20 Temmuz’da ziyarete açılıyor

Nevşehir Kalesi ve çevresi ile birlikte dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi 20 Temmuz tarihinde ziyarete açılıyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinin merkezi konumunda ki Nevşehir’de dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi olan “Kaya Şehir” 20 Temmuz tarihinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımı ile hizmete açılacak. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada Nevşehir Kalesi çevresi ve dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezi inşallah şehrimizin hem ekonomisine hem istihdamına ciddi katkı sağlayacak ve dünya turizmine ciddi destinasyon sağlayacak bir bölgeyi inşallah bütün turistlerin ve ziyaretçilerin hizmetine açmış olacağız dedi. Belediye Başkanı Arı, “Nevşehir Kalesi ve etrafında geri sayım başladı. Gerçekten ekibimiz büyük bir özveriyle çok ciddi bir çalışma göstererek gerçekten arı gibi çalışıyorlar. Bütün gayretimizi bu bölgeye yönlendirdik. İnşallah şehrimizin kuruluş yıldönümünde 20 Temmuz’da Allah nasip ederse Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla inşallah şehrimizin kuruluşuna ve beraberinde Türkiye’nin yeni turizm destinasyonuna yakışır bir açılış yapacağız. Biz burada çalışmalarımızı ikiye ayırmıştık. Birinci çalışmamız ören yerimiz, kale bölgemiz, Meryem Ana Kilisesi, Çamlı Kilise o bölge ile birlikte burayı entegre etmek için çalıştık. Aşağı bölgemizde Mostar köprüsünün etrafını entegre ederek çok özel bir destinasyon çalışması yapmaktı. Bu maksatla yollarımızı yaptık, peyzaj düzenlemelerimizi yaptık. Kalemizin çevre düzenlemelerini ve yürüyüş yollarımızı yaptık. Ve aşağıda bulunan ören yerlerini yürüyüş yolları ile çok özel bir hale getirdik. Şimdi orada insansı taşlar müzesini ve bölgemizden çıkan tarihi kalıntıların sergilenmesini sağlayacak bir müzemizi organize ediyoruz. İnşallah son hazırlıklar bittiği andan itibaren 20 Temmuz’dan itibaren Nevşehir’e insanlarımız gelerek bu bölgeyi ziyarete başlayacaklar. Tabi bu sadece birinci aşama. Asıl bizim ikinci aşamamız var. Çok ciddi bir aşama ile projemiz hazırlık aşamasında. Yıl sonunda olağan üstü bir durum olmazsa inşallah yap işlet devret ve hasılat paylaşımı ile şehrimizin mimarisine uygun ve bölgemizin yapısını bozmadan butik otellerin, galerilerin, çarşıların, alışveriş merkezlerinin olduğu çok özel bir noktanın olduğu bir ile çıkacağız. İnşallah şehrimizin hem ekonomisine hem istihdamına ciddi katkı sağlayacak ve dünya turizmine ciddi destinasyon sağlayacak bir bölgeyi inşallah bütün turistlerin ve ziyaretçilerin hizmetine açmış olacağız” dedi.
“20 Temmuz’da dünya turizmi yeni turizm destinasyonu ile buluşacak”
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı 20 Temmuz tarihinde ören yerlerinin tamamını hizmete açacaklarını ifade ederken burada nasıl bir geçmiş olduğunu ziyaretçilerimiz gezerek görebilecekler dedi. Arı, “20 Temmuz’da ören yerlerinin tamamını Meryem Ana Kilisesi’ni, Çamlı Kiliseyi, kale etrafını ve inşallah bizim dünyanın en büyük yamaç yerleşim yeri olarak Kaya şehir diye adlandırdığımız bölgenin açılışını yapacağız. İnsanlarımız gelip o bölgelerde tarihi kalıntılar arasında nasıl burada bir hayat sürülmüş, nasıl bir geçmişi olduğunu hepsini gezerek buraları görecekler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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