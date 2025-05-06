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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası düşüşle kapandı

        New York borsası, ABD yönetiminin tarifeleri ve ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizliklerle günü düşüşle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 23:45 Güncelleme: 06.05.2025 - 23:45
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        New York borsası düşüşle kapandı
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        Kapanışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,95 azalışla 40.828,69 puana geriledi.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,83 azalışla 5.603,87 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,87 kayıpla 17.689,66 puana indi.

        Tarifeler ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışı yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede, ticaret müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çin'in görüşmek istediğini söyleyen Trump, "Çin ile ticaret yapmayarak hiçbir şey kaybetmiyoruz. Ancak müzakere etmek istiyorlar ve biz de onlarla doğru zamanda bir araya geleceğiz. Onlarla henüz görüşmedim." diye konuştu.

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        Ayrıca ülkelerle ticaret anlaşması imzalamak zorunda olmadıklarını da belirten Trump, "Onlar bizimle anlaşma imzalamak zorunda. Pazarımızdan pay istiyorlar. Biz onların pazarından pay istemiyoruz." dedi.

        Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile gelecek iki hafta içinde ticaret anlaşmalarını değerlendireceğini kaydetti.

        ABD Hazine Bakanı Bessent ise ABD Temsilciler Meclisinin Mali Hizmetler ve Genel Kamu Ödenekleri Alt Komitesinde düzenlenen oturumda, bu hafta en büyük ticaret ortaklarından bazılarıyla ticaret anlaşmaları açıklayabileceklerini bildirdi.

        Tarife anlaşmalarının ABD'nin ticari ortaklarına bağlı olacağını söyleyen Bessent, ABD'nin 18 önemli ticari partnerinden 17'si ile müzakere yürüttüklerini kaydetti. Bessent, Çin ile henüz müzakere halinde olmadıklarını belirtti.

        Analistler, ticaret müzakerelerine ilişkin çelişkili açıklamaların piyasalardaki oynaklığı artırdığını, yatırımcıların tarifelere ilişkin müzakerelerde somut sonuç görmeyi beklediğini aktardı.

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        Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın, dün, ilaçlara yönelik gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını söylemesi sonrası ilaç üreticilerinin hisselerinde düşüş görüldü. Eli Lilly'nin hisseleri yüzde 5,6 ve Pfizer'ın hisseleri yüzde 4,2 değer kaybetti.

        Tarifelerden kaynaklanan belirsizlik şirketlerin bilançolarına da yansırken, ABD'li otomotiv şirketi Ford Motor, 2025 mali yılına dair finansal öngörülerini tarifelere dair belirsizlik nedeniyle askıya aldığını bildirdi. Ford'un açıklamasında, ayrıca yıl boyunca gümrük vergilerine bağlı olarak faiz ve vergi öncesi karda yaklaşık 1,5 milyar dolar negatif etki beklendiği kaydedildi.

        Analistler, tarife kaynaklı belirsizliğin, tüketicilerin ve işletmelerin, tarifelerin etkilerini değerlendirirken "bekle-gör" yaklaşımı benimsemesine yol açtığını belirtti.

        Para politikası tarafında, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

        Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamalarda ekonomik görünüm ve para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

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        Makroekonomik veri tarafında da ABD Ticaret Bakanlığının verileri, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin açıklanması öncesi, mart ayında ABD'nin ithalatının arttığını ve ülkenin ticaret açığının rekor seviyeye çıktığını ortaya koydu.

        Buna göre, ABD'nin dış ticaret açığı, martta aylık bazda yüzde 14 artışla 140,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

        Ülkenin ihracatı, martta bir önceki aya göre yüzde 0,2 artışla 278,5 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. İthalat da aynı dönemde yüzde 4,4 artışla 419 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydetti.

        Kurumsal tarafta ise ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, şirketin İngiltere ve Almanya'daki yeni otomobil satışlarının nisanda iki yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yüzde 1,8 düştü.

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