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New York Borsası meşhur işlem katını bugün yeniden açıyor. Borsa, traderların işlem yaptığı katı koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart'ta kapatmıştı.

Ancak en azından kısa vadede söz konusu alanda alışılmış kalabalıklar olmayacak. Tüm işlem katında 80 tradera izin verilecek. Bu sayı normaldaki sayının yaklaşık yüzde 25'ine denk geliyor.

Bunun yanında açılışla berbaer yeni kurallar da uygulamaya alınacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma kullananlar binaya alınmayacak. Maske takmak zorunlu olacak. ve girişte ateş ölçümü yapılacak.

'ÖNEMLİ BİR ADIM'

Bunun yanında alan ziyaretçilere kapalı olmaya devam edecek.

New York Borsası Başkanı Stacey Cunningham konuyla ilgili yaptığı açıklamada işlem katının açılmasının ABD ekonomisinin 'yeniden başlatılması' için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

New York şehrinde koronavirüs salgını sebebiyle bugüne kadar 20 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi.