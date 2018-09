Newells Old Boys - Atletico Tucuman rakamlar

Newells Old Boys ve Atletico Tucuman, 04 Eylül 2018 Salı günü Arjantin Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 01:00. Maç öncesi Newells Old Boys 1 puanla 25. sırada, Atletico Tucuman 5 puanla 10. sırada bulunuyor. Newells Old Boys, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Atletico Tucuman, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 797 kodlu maçı oynayanlar; Newells Old Boys galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.75, Atletico Tucuman galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.30, üst oranı 2.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Newells Old Boys son haftadaki San Martin San Juan müsabasında 6-1 kazandı.

Atletico Tucuman, Atletico Tigre karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Newells Old Boys, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Atletico Tucuman, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Atletico Tucuman 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

