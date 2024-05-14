Nicolo Zaniolo şoku! Sakatlandı...
Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi. Aston Villa'nın oynadığı Liverpool maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak
Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan İngiltere Premier League ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Nicolo Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi.
Bu gelişmenin ardından oyuncunun bir ay boyunca sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, Zaniolo'nun EURO 2024'te İtalya formasını sakatlığı sebebiyle giyemeyeceği de aktarıldı.
Sezon başından bu yana Aston Villa forması ile 39 maça çıkan Zaniolo, 3 kez gol sevinci yaşamıştı.
24 yaşındaki futbolcu, İtalya Milli Takımı'nın formasını ise 19 kez giymiş ve iki gollük katkı sağlamıştı.