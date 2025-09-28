Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Çobanların hayvan otlatma kavgası: 1 ölü

        NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çobanlar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Bayram G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 20:56 Güncelleme: 28.09.2025 - 20:56
        Çobanların hayvan otlatma kavgası: 1 ölü
        NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çobanlar arasında çıktığı öne sürülen kavgada Bayram G. (18) tarafından bıçaklanan Cumali Çelik (33), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Bozköy Beldesi Yeni Kent Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan otlatan çobanlar Mücahit Çelik (27), Cumali Çelik, Osman G. (38) ve Bayram G. arasında iddiaya göre hayvan otlatma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Cumali Çelik, Bayram G. Tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Cumali Çelik, kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Cinayet şüphelisi Bayram G.'yi gözaltına alan jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

