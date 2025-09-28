Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
Niğde'nin Çamardı ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurbağ köyünde Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz, iş yerlerinin deposundaki tüpten sızan gazdan zehirlendi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.