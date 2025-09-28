Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti

Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurbağ köyünde Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz, iş yerlerinin deposundaki tüpten sızan gazdan zehirlendi.

