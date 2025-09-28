Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 12:03 Güncelleme: 28.09.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Niğde'nin Çamardı ilçesinde tüpten sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çukurbağ köyünde Gülbahar ile kızı Zeynep Tuz, iş yerlerinin deposundaki tüpten sızan gazdan zehirlendi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        Bakkaldaki gaz sızıntısı faciaya yol açtı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İstanbul'da inanılmaz iddia! Tünelde günlerce mahsur kaldı!
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        İsrail istihbaratının çöküş hikayesi
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        "Fenerbahçe'ye Bakasetas'ı istedim, alınmadı!"
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Netanyahu Musk ile görüşecek
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Sevgilisiyle kiralık katil tutarak kocasını öldürttü!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Arda'nın derbideki performansı İspanya'da gündem oldu!
        Dünyanın dibini gördü
        Dünyanın dibini gördü
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        73 yaşında oto hırsızı! Polisin yardımıyla merdivenden indi!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Antalyaspor 11'i!
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Sağanak yağışa dikkat! Akşam saatlerinde bekleniyor!
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Kolombiya liderinin ABD vizesi iptal edilecek
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Bebeğin ilk kalkanı! Anne sütüyle ilgili merak edilen her şey...
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi

        Benzer Haberler

        Sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı öldü
        Sızan gazdan zehirlenen anne ile kızı öldü
        Niğde'deki tarihi Fertek Hamamı'nda kapsamlı restorasyon başlatıldı
        Niğde'deki tarihi Fertek Hamamı'nda kapsamlı restorasyon başlatıldı
        Kadın üreticiler, atık kağıtları sepete dönüştürdü
        Kadın üreticiler, atık kağıtları sepete dönüştürdü
        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Niğde'de kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
        Niğde'de "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" toplantısı dü...
        Niğde'de "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" toplantısı dü...
        Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı
        Niğde'de Ahilik Haftası kutlandı