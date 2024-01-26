Niğde'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.B'nin (37) kullandığı 50 SD 134 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yeşilgölcük Kasabası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarına devrildi.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan H.B. (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan M.N.B.(14), H.B. (3), Z.B. (3) ve araç şoförü B.B. kentteki hastanelere kaldırıldı.

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