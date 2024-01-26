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        Niğde'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 20:26 Güncelleme: 26.01.2024 - 20:26
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        Niğde'de otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Niğde'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, B.B'nin (37) kullandığı 50 SD 134 plakalı otomobil, merkeze bağlı Yeşilgölcük Kasabası yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarına devrildi.

        Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Kazada araçta bulunan H.B. (36) olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Yaralanan M.N.B.(14), H.B. (3), Z.B. (3) ve araç şoförü B.B. kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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