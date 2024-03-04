Niğde'de lenfödem tedavisine başlandı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lenfödem tedavisine başlandı.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastaların FTR polikliniğine randevu alarak başvuru yapılabileceği belirtildi.

Kanser hücreleri cerrahi olarak temizlenirken o bölgede yer alan lenf düğümlerinin birden fazlasının alınabildiği aktarılan açıklamada, lenf düğümlerinin alınmasının, lenf sıvısının taşınamaması ve lenfödem oluşmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, lenfödemin, kronik bir sorun olmakla birlikte fizik tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır olduğu kaydedildi.