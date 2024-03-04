Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de lenfödem tedavisine başlandı

        Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lenfödem tedavisine başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 12:19 Güncelleme: 04.03.2024 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de lenfödem tedavisine başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde lenfödem tedavisine başlandı.

        Hastaneden yapılan açıklamada, hastaların FTR polikliniğine randevu alarak başvuru yapılabileceği belirtildi.

        Kanser hücreleri cerrahi olarak temizlenirken o bölgede yer alan lenf düğümlerinin birden fazlasının alınabildiği aktarılan açıklamada, lenf düğümlerinin alınmasının, lenf sıvısının taşınamaması ve lenfödem oluşmasına yol açtığı ifade edildi.

        Açıklamada, lenfödemin, kronik bir sorun olmakla birlikte fizik tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalıktır olduğu kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        Esnaf düellosu kanlı bitti!
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        İstanbul'a bir metro hattı daha geliyor
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Cansız bedeni çalılıkta bulunmuştu! Kadının kimliği belirlendi!
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Ev sahibi şoke oldu! Evi 27 yatak konularak kiralanmış
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kate Middleton, kraliyet görevlerine ne zaman dönecek?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        Mezrada sadece baba oğul yaşıyor!
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        "Santos maçı 19.02'de kaybetti"
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        "Mucizesini sürdürüyor"
        "Mucizesini sürdürüyor"
        530 milyon liralık fark
        530 milyon liralık fark
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        "Evliliğe inancımı kaybettim"
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        1 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralamıştı! 4 ay mağara ve menfezde yaşamış!
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Trump'a karşı ilk kez kazandı
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Arkadaşları müsabakaya çıkmadı! Şampiyona vefa!
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        Kredi kartı ve kripto para açıklaması
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        "Almanya, Rusya ile savaşa hazırlanıyor"
        Çinli'den 'hibrit' karar
        Çinli'den 'hibrit' karar

        Benzer Haberler

        Farklı tipte elementler kullanılarak güneş pillerinin verimliliği yüzde 40...
        Farklı tipte elementler kullanılarak güneş pillerinin verimliliği yüzde 40...
        Niğde'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek
        Niğde'de akıl ve zeka oyunları turnuvası düzenlenecek
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Niğde'de Kale Proje...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Niğde'de Kale Proje...
        Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin konut dağıtacağız
        Bakan Özhaseki: Her ay 10-15 bin konut dağıtacağız
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki Niğde'de konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki Niğde'de konuştu:
        Niğde'nin 2 ilçesi ile 2 belde ve 2 mahallesi doğal gaza kavuşuyor
        Niğde'nin 2 ilçesi ile 2 belde ve 2 mahallesi doğal gaza kavuşuyor