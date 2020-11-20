Niğde'de 8 FETÖ şüphelisi daha adliyeye sevk edildi (2)

5 KİŞİ TUTUKLANDI
Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bugün adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden A.B., Ş.K., A.D., Ş.Ö. ve M.C. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildiDHA-Güvenlik Türkiye-Niğde Ali KADI
2020-11-20 18:42:07
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