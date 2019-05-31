Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, yarın Ankara'da yapılacak. 42. başkanın seçileceği kongre öncesi; başkanı adayı Nihat Özdemir'in listesi belli oldu.

Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre, Özdemir'in listesinde; Servet Yardımcı, Selim Soydan ve Hamit Altıntop isimleri yer alıyor.

Öte yandan listede mevcut TFF Başkan Vekili Ali Dürüst'ün yer almadığı, Hamit Altıntop'un ise Ali Dürüst'ün yerine geldiği öğrenildi. Kariyerinde Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray gibi büyük takımlarda forma giyen Hamit Altıntop, geçtiğimiz yıl futbola son noktayı koymuştu.

Listede Fenerbahçe cephesinden ise bir süredir sağlık problemleriyle uğraşan Selim Soydan yer alıyor.

5 İSİM BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK

Bu arada Ankara'da gerçekleştirilecek ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı.

Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.