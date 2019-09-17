Nihat Özdemir'e ziyaretler devam ediyor

yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Özdemir'in yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali Düşmez ve Genel Sekreter Kadir Kardaş da yer aldı.

Kulüp başkanları, 2. ve 3. Lig takımlarına verdiği destekten dolayı Nihat Özdemir'e plaket takdim etti.

GAZİŞEHİR

TFF'den yapılan açıklamaya göre, federasyonunun Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekilleri Mehmet Baykan, Erhan Kamışlı, yönetim kurulu üyeleri Ali Düşmez, Hamit Altıntop, Mustafa Çağlar, Nuri Akın, Mustafa Hacıkerimoğlu, Selim Soydan ile Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Genel Sekreter Müslüm Özmen de katıldı.

Başkan Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi'ye A Milli Takım forması takdim etti.