SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Nijer çölü kaçak göçmenler
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Nijer çölünde 439 göçmen kurtarıldı

Afrika ülkesi Nijer'in Cezayir sınırına yakın çölde 439 göçmenin kurtarıldığı bildirildi. 173'ü Mali, 89'u Gine Cumhuriyeti, 22'si Senegal vatandaşı ve geri kalanlarının 10 Afrika ülkesinden olduğu göçmenler, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderilecek

07.09.2018 - 05:09 | Güncelleme: AA

Uluslararası Göç Örgütü'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, örgüte bağlı arama ve kurtarma ekipleri Nijer çölünde 13 Afrika ülkesinden 347 göçmene ulaştı.

Cezayir sınırındaki Assamaka bölgesine kadar yaya olarak gelen kafile, kurtarıldıktan sonra yine arama kurtarma ekiplerince Nijerin Arlit bölgesindeki nakil merkezine gönderildi.

Burada uzman ekipler eşliğinde kendilerine gıda ve su verilen 173'ü Mali, 89'u Gine Cumhuriyeti, 22'si Senegal vatandaşı ve geri kalanlarının 10 Afrika ülkesinden olduğu göçmenler, gerekli evraklar tamamlandıktan sonra ülkelerine gönderilecek.

Diğer yandan aralarında Mali ile Gine Cumhuriyeti vatandaşlarının çoğunlukta olduğu 92 göçmen de Uluslararası Göç Örgütü ekipleri tarafından aynı bölgede kurtarıldı.

Geçen ağustos ayında 11 ülkeden gelen ve içlerinde 8 kadın ile 14 çocuğun bulunduğu 128 kişilik göçmen yine Cezayir sınırında arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak Arlit'teki göçmen nakil merkezine gönderilmişti.

Son yıllarda Sahraaltı Afrika ülkelerinden birçok kişi daha iyi bir yaşam uğruna hayatlarını hiçe sayarak çöllerden geçip kuzey afrika ülkeleri ülkeleri üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışıyor.

Öte yandan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, geçen hafta Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Senegal'i ziyaretinde yaptığı basın açıklamasında, Avrupa ülkelerinin kalkınma konusunda Afrika'ya yardım etmesinin göçü azaltacağını ifade ederek medyanın Avrupa'yı çok güzel, Afrika'yı kötü göstererek insanları göçe özendirdiğine dikkati çekmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X