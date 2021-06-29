Nijerya Kovid-19 nedeniyle bazı Afrika ülkelerinden gelen yolcuları almayacak

AA

Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, yaptığı açıklamada, bazı ülkelerde hızla yayılan Kovid-19'un üçüncü dalgasının endişe yarattığını belirtti.

Mustapha, hükümetin salgına karşı aldığı tedbirler kapsamında Güney Afrika, Zambiya, Ruanda, Namibya ve Uganda'dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını açıkladı.

Boss Mustapha, Türkiye, Brezilya ve Hindistan'a uygulanan seyahat yasağının da 4 hafta süreliğine uzatıldığını duyurdu.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da salgının başından bu yana 167 bin 467 kişi virüse yakalandı, bunlardan 163 bin 949'u sağlığına kavuştu, 2 bin 119 kişi ise yaşamını yitirdi.