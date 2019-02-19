İki farklı kıyafetle sahne alan efsane isim, şarkı aralarında, formunu nasıl koruduğu hakkında gelen sorulara da cevap verdi.

"SİZİN İÇİN KENDİME ACIMASIZ DAVRANIYORUM"

Sevenlerinin ilgisine çok teşekkür eden Nilüfer: “Sizler için kendime acımasız davranıyorum, az yiyerek, bazı şeyleri de hiç yemeyerek dikkat ediyorum formuma ve tabii ki yürüyüş ve pilates te yapıyorum” dedi.

Nilüfer, yeni single’ı “Tik Tak”ı da ilk kez Kıbrıs’taki izleyicileriyle birlikte sahneden söyledi. Herkesin şarkıyı şimdiden ezberlemiş olması Nilüfer’i şaşırtırken, müzik listelerine çok hızlı giriş yaparak zirveye doğru tırmanması da bir hayli mutlu etti.