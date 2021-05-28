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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerOtomobilNissan'dan dev batarya yatırımı
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2 milyar dolara batarya üretecek

Elektrikli otomobil pazarındaki rekabette geri kalmak istemeyen Japon otomotiv üreticisi Nissan, batarya üretimi için harekete geçti. Japonya basının aktardığı gelişmeye göre, Nissan İngiltere ve Japonya'da batarya fabrikaları kuracak. 2024'te faaliyete başlayacak tesis için toplam 1.82 milyar dolarlık yatırım yapılacağı belirtildi

Nissan'dan dev batarya yatırımı
Reuters

Japon otomotiv üreticisi Nissan, elektrikli araç yatırımlarına hız verdi. Japonya merkezli yayın kuruluşu Nikkei'nin aktardığına göre, Çinli batarya üreticisi Envision AESC ile işbirliğine giden Nissan, İngiltere ve Japonya'da batarya fabrikaları kuracak.

Söz konusu yatırım kapsamında Nissan'ın 1.82 milyar doları gözden çıkardığı kaydedildi. 2024 yılında yeni fabrikalarında batarya üretimine başlamaya hazırlanan Nissan'ın, yatırımları ile yılda 700 bin adet batarya üretmeyi hedeflediği de verilen bilgiler arasında.

Batarya ve elektrik donanımı, elektrikli araçların en pahalı parçaları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, elektrikli araç geliştirme çalışmalarına hız veren markalar ise, son yıllarda batarya bağımlılıklarını azaltmak adına kendi yatırımlarını hayata geçiriyor.

Nissan'ın ittifak ortağı Renault ile de, maliyetleri kısma adına batarya ortaklığı yapacağı belirtiliyor.

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