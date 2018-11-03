NK Osijek - Dinamo Zagreb maçı istatistikleri

NK Osijek ve Dinamo Zagreb, 04 Kasım 2018 Pazar günü Hırvatistan 1.HNL maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:30. 24 puanlı NK Osijek 3. sırada bulunuyor, Dinamo Zagreb 30 puana sahip ve 1. sırada. NK Osijek son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Dinamo Zagreb son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 552 kodlu maçı oynayanlar; NK Osijek galibiyet oranı 3.60, beraberlik oranı 3.30, Dinamo Zagreb galibiyet oranı 1.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

NK Osijek önceki hafta Slaven Koprivnica mücadelesinde 2-1 yenildi.

Dinamo Zagreb ise Inter Zapresic maçında 3-1 kazandı.

NK Osijek, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 6 gol yedi.

Dinamo Zagreb, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Dinamo Zagreb, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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