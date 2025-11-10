Habertürk
        Norveç Başbakanı Storeun, Filistin Komitesince desteklenen törene katılımı İsrail'le gerginlik oluşturdu

        Norveç ve İsrail, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un ülkedeki Filistin Komitesince desteklenen törene katılması üzerine karşı karşıya geldi.

        Giriş: 10.11.2025 - 17:21 Güncelleme: 10.11.2025 - 17:21
        Norveç ve İsrail arasında gerilim
        İsrail, Norveç'in başkenti Oslo'da kendi topluluklarınca düzenlenen anma etkinliğine katılmayı tercih etmeyen Başbakan Store'u, "İsrail ve Yahudi düşmanlığı" yapmakla suçlarken, Başbakanlık Ofisi, Store'un kendisini bu suçlamalardan uzak tuttuğunu belirtti.

        İsrail'in iddiaları üzerine Norveç'te yayın yapan NRK'ye konuşan Başbakanlık Devlet Sekreteri Kristoffer Thoner, İsrail tarafından yöneltilen suçlamaların asılsız ve mantık dışı olduğunu söyledi.

        Store'un kendisini bu suçlamalardan uzak tuttuğunu aktaran Thoner, "Norveç hükümeti, her türlü antisemitizmle mücadele konusunda istikrarlı ve açık bir kararlılığa sahip. Başbakan, katıldığı törende bunu vurguladı. Norveç'teki tüm Yahudiler güvende olmalı." ifadesini kullandı.

        Başbakan Store da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, "Hükümetim, Norveç'teki Yahudileri korumak ve yanlarında olmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Her türlü antisemitizmle mücadele kararlılığımızı vurgulamak için Oslo'daki her iki törende de temsil edildik." paylaşımında bulundu.

        İsrail'den Norveç'e "düşmanlık" suçlaması

        İsrail Dışişleri Bakanlığı ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Norveç Başbakanı Store'un, Nazi Almanyası'nda Yahudilerin uğradığı saldırıya ilişkin yapılan anma törenleri kapsamında Norveç Irkçılıkla Mücadele Merkezince düzenlenen ve Norveç Filistin Komitesince desteklenen etkinliğe katılmasına tepki gösterdi.

        Store'un, antisemitizmi körüklemek için düzenlenen etkinliğe katıldığı öne sürülen açıklamada, "Norveç, İsrail düşmanlığı ve Yahudi düşmanlığı konusunda yeni rekorlar kırıyor." ifadesine yer verildi.

        Açıklamada, Norveç'in ülkedeki Yahudilere sahip çıkmadığı iddia edildi.

        Norveç'in başkenti Oslo'da dün gece "Kristal Gece" olarak anılan ve 1938'de Nazi Almanyası'nda Yahudilerin uğradığı saldırının yıl dönümünde iki ayrı etkinlik düzenlenmiş, Başbakan Store da Norveç Irkçılıkla Mücadele Merkezince düzenlenen etkinliğe katılmıştı.

