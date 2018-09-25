Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus vatandaşı Mihail Boçkaryev'in Oslo havaalanında tutuklanmasına itiraz etti. Konuyla ilgili olarak Moskova'daki Norveç Büyükelçisi Rune Resaland, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı büyükelçiye, Boçkaryev'in Rusya Federasyonu Ofisi çalışanı olduğunu ve uluslararası bir seminere katılmak için Avrupa Parlamentosu Araştırma ve Belgelendirme Merkezi'nin daveti üzerine Norveç’e gittiğini aktardı. Bakanlık, Büyükelçiden Boçkaryev'in derhal serbest bırakılmasını talep etti. Aksi takdirde, bu adımın cevapsız kalmayacağı da Norveçli diplomata bildirildi.

Norveç polisi, Rusya vatandaşı olan Mihail Boçkaryev'i Oslo havalimanında casusluk suçlamalarıyla gözaltına almıştı.

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